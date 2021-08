BMW : AlphaValue relève ses prévisions

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices concernant BMW, sur lequel il conserve une recommandation 'accumuler' et un objectif de cours de 78,3 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien justifie sa décision par les solides résultats semestriels et les robustes perspectives récemment dévoilés par le constructeur allemand de voitures haut de gamme.



Au vu de ces performances, AlphaValue dit désormais tabler sur un chiffre d'affaires 2021 de 111,3 milliards d'euros - contre 105,7 milliards jusqu'ici - pour une marge automobile attendue à 9,4%, soit au-dessus de la fourchette de 7% à 9% communiquée par le groupe, qu'il juge bien 'trop prudente'.



Le cabinet indépendant ajoute avoir également revu à la hausse ses estimations de résultats pour les exercices 2022 et 2023, mais dans une moindre mesure du fait de la montée en puissance prévue dans les véhicules électriques, appelée selon lui à pénaliser les marges bénéficiaires du constructeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

