BMW : 3e trimestre maîtrisé, Oddo relève sa cible

(CercleFinance.com) - Les résultats du 3e trimestre publiés par BMW ne présentent 'pas de surprise majeure', estime Oddo.



Selon l'analyste, la guidance du groupe suggérant un FCF de 1 milliard d'euros au 4e trimestre est toutefois 'prudente', et table plutôt sur un FCF de 2,5 milliards d'euros.



Oddo relève ainsi son objectif de cours, de 55 à 60 euros, mais maintient sa recommandation 'neutre', en indiquant sa 'préférence pour VW au sein des constructeurs allemands'.







