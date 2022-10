BlackRock : Jefferies reste à achat, abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur BlackRock avec un objectif de cours abaissé de 649 à 627 dollars, dans le sillage d'estimations de BPA réduites pour le dernier trimestre 2022 et pour 2023, après la publication trimestrielle de la semaine passée.



'Ces changements reflètent une baisse du niveau des actifs de sortie et du taux de commission, ainsi que des perspectives de croissance organique moins favorables', explique le broker dans sa note sur le mastodonte de la gestion d'actifs et d'investissements.



'Cependant, le positionnement stratégique de BlackRock reste différencié, porté par sa gamme de produits mondiale et ses domaines de croissance attractifs tels que iShares, les titres à revenu fixe, les multi-actifs et les alternatifs', nuance-t-il.



