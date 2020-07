BHP : Oddo reste à 'alléger' avant les résultats

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'alléger' sur BHP ainsi que son objectif de cours de 1600 pence, voyant 'des résultats solides en perspectives (résultats de l'exercice 2019-20 le 18 août prochain), mais pas de croissance à l'horizon'.



Le bureau d'études anticipe pour l'exercice clos fin juin un EBITDA de 21,6 milliards de dollars (contre un consensus de 22,2 milliards et 23,2 milliards l'an dernier), mais attend un EBITDA 2020-21 de 19,9 milliards.



'Nous estimons que BHP devrait pâtir d'un mix de commodités moins favorable, d'une moindre croissance des volumes et de retour de cash en 2020', juge l'analyste, pointant aussi une valorisation VE/EBITDA 2020-21 de 6,5 fois (contre 6,3 fois en moyenne sur 10 ans).



