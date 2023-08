BHP : Oddo BHF reste à sous-performance

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur BHP avec un objectif de cours maintenu à 2900 pence, après la publication par la compagnie minière anglo-australienne de résultats jugés généralement conformes aux attentes.



Son EBITDA s'est ainsi contracté de 34% en comparaison annuelle, à 14,7 milliards de dollars, ce que le bureau d'études explique 'pour plus des neuf dixièmes par la chute des prix des matières premières, et pour moins d'un dixième par des coûts contrôlables'.



S'il juge dans l'ensemble cette publication 'satisfaisante, avec des performances décentes de la plupart des divisions hormis le nickel', Oddo BHF attend une année 2024 'de transition avec des coûts encore en hausse et des investissements en accélération marquée'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.