BHP : Liberum dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Liberum dégrade sa recommandation sur le titre du groupe minier anglo-australien BHP de 'conserver' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 2250 à 1900 pence, soulignant notamment que 'l'indicateur de restockage est passé à un signal clair de vente pour juillet'.



S'il reconnait que BHP devrait générer des dividendes records avec les résultats annuels, le broker juge 'peu probable que cela fasse grimper l'action'. 'Malgré une valorisation bon marché, elle suivra la dynamique négative des bénéfices au comptant', estime-t-il.



