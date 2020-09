BHP : Jefferies relève sa recommandation

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur BHP de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 1750 à 2200 pence, mettant en avant le mix de matières premières, la valorisation et un rendement de dividende supérieur à 5%.



Selon le broker, la sortie prévue de la compagnie anglo-australienne du charbon thermique et de BMC 'devrait finalement l'aider', alors même que 'l'on se situe en pleine reprise cyclique dans le secteur minier'.



'BHP est susceptible de bénéficier de relèvements significatifs de résultats de la part du consensus et constitue désormais l'une de nos valeurs favorites dans le secteur minier mondial', estime Jefferies.



