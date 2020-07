BHP : Crédit Suisse n'est plus à 'surperformance'

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse dégrade son opinion sur BHP de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 15 à 14,5 livres sterling, jugeant que 'l'appréciation récente du cours de Bourse laisse un risque-rendement équilibré' sur le titre du groupe minier.



Le broker considère encore le bilan de BHP comme 'robuste' et ne voit que peu de risques sur les dividendes avec un rendement 2020 de 5%, mais pense que 'les rendements ne sont plus assez attractifs pour servir de moteur de progression au cours de Bourse'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.