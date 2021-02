BHP : Credit Suisse dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur BHP de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours rehaussé de 19 à 21 livres sterling, en ligne avec le cours actuel du titre de la compagnie minière anglo-australienne.



Le broker affiche ainsi désormais une préférence pour Rio Tinto (relevé à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours de 63 livres) par rapport à son pair BHP, en partie car il se veut 'beaucoup plus positif à propos du minerai de fer'.



'Du fait de meilleurs fondamentaux offre/demande, nous relevons nos prévisions de prix pour le minerai de fer d'environ 45% sur les trois prochaines années', précise-t-il, ce qui l'amène à accroitre de 25-40% ses attentes d'EBITDA pour BHP sur cette période.



