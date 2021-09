BHP : Barclays n'est plus à 'surpondérer'

(CercleFinance.com) - Barclays dégrade sa recommandation sur BHP de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ramené de 25 à 20 livres sterling, dans une note consacrée aux valeurs européennes du secteur minier.



'Le risque de baisse des prix du minerai de fer s'est cristallisé beaucoup plus rapidement que prévu, reflétant les réductions rapides de la production d'acier en Chine', souligne le broker, qui a donc abaissé ses attentes de prix pour cette matière première.



Dans ce contexte, Barclays dégrade sa position sur BHP à 'pondérer en ligne', 'reflétant une solide performance relative, une valorisation premium et une exposition au minerai de fer désormais supérieure à celle de Rio Tinto'.



