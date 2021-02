BHP : Bank of America reste à 'achat' après les semestriels

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Bank of America (BoA) réaffirme son opinion 'achat' sur BHP avec un objectif de cours de 3000 pence, soit un potentiel de progression de 29%, après la publication des résultats semestriels de la compagnie minière anglo-australienne.



'BHP a publié un EBITDA sous-jacent de 14,7 milliards de dollars, en ligne avec un consensus de 14,7 milliards, et un solide ROCE de 24%', rappelle le broker, qui attendait pour sa part un EBITDA sous-jacent de 14,6 milliards.



'Cependant, l'élément le plus marquant réside dans un dividende intérimaire de 101 cents (soit un taux de distribution de 85%), bien au-dessus du consensus de 84 cents (taux de distribution de 67%), souligne-t-il.



