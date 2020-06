Beyond Meat : Credit Suisse a relevé son objectif

(CercleFinance.com) - Les analystes de Credit Suisse ont relevé d'objectif de cours sur la valeur et visent désormais 142 dollars.



Le bureau d'études, qui reste toutefois 'neutre' sur le titre, indique avoir également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires sur le spécialiste des burgers végétaux pour 2020 et 2021 pour désormais les porter au-dessus de celles du consensus.



'Contrairement à ce que nous envisagions initialement, Beyond pourrait bien faire figure de grand gagnant de la pandémie à court terme en raison de la forte demande pour ses produits au sein du secteur de la distribution et à plus long terme en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour la nourriture sainte', explique le broker.



Credit Suisse fait valoir qu'une récente étude a montré que le nombre de personnes revendiquant une nourriture saine a grimpé de 20% depuis le début de l'épidémie, les consommateurs cherchant visiblement à doper leur capacité de résistance face à la maladie.



