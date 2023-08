Best Buy : Objectif de cours rehaussé chez Jefferies

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Best Buy avec un objectif de cours rehaussé de 77 à 82 dollars, au lendemain de la publication des résultats de la chaine d'électronique grand public pour son deuxième trimestre comptable.



'Nous repartons encouragés d'entendre que quelques catégories ont affiché une croissance unitaire stable en glissement annuel au deuxième trimestre, bien que le calendrier du prochain cycle de l'électronique grand public reste difficile à cerner', indique-t-il.



'Avec 2024 sur le point de voir des remplacements découlant de la première vague de demande liée à la Covid, de reports de 2023 et de l'innovation récente des produits, les transactions pourraient être positives', poursuit le broker.



