Besi : Oddo reste positif avant une journée investisseurs

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 82 euros sur BE Semiconductor Industries (Besi) à la veille d'une journée investisseurs organisée par le fabricant d'équipements pour l'industrie des semiconducteurs.



Selon le bureau d'études, le groupe néerlandais devrait à cette occasion maintenir son objectif d'un CA supérieur à un milliard d'euros à terme (sans relèvement) mais pourrait relever sa cible de marge nette de 30-35% à 35-40%.



'Nous pensons que le groupe maintiendra une approche prudente et tentera de gérer les attentes autour de l'hybrid bonding. Dans le cas contraire, cela serait un signe très positif sur l'accélération de l'adoption de cette technologie', juge l'analyste.



Oddo note par ailleurs que le titre se traite à 11,4 fois l'EBITDA attendu pour 2022, 'soit une valorisation attractive (inférieure de 15% à sa moyenne sur cinq ans), en particulier si l'hybrid bonding est un succès'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.