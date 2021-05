BESI : Oddo relève son opinion

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur BESI (BE Semiconductor Industries) de 'neutre' à 'surperformance', ainsi que ses prévisions de 2,8% et son objectif de cours de 80 à 85 euros, conseillant de 'profiter de la faiblesse du cours, alors que la demande reste forte'.



'La baisse de 18% du titre par rapport à son plus haut, avec des perspectives inchangées, à l'approche de l'analyst day du 10 juin où le groupe devrait mettre à jour ses prévisions, nous incite à être pragmatique', explique l'analyste.



Il estime que le cycle va rester très fort en 2021 et devrait se prolonger en 2022, que BESI va continuer de surperformer son marché, et que sa valorisation est redevenue raisonnable à 14 fois l'EBITDA 12 mois.



