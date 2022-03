Beiersdorf : UBS reste à vente après les résultats

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Beiersdorf ainsi que son objectif de cours de 88 euros, soit un potentiel de repli de 6% estimé pour l'action du détenteur des cosmétiques Nivea et La Prairie, ainsi que des adhésifs tesa.



Si les résultats 2021 se sont révélés en ligne avec les attentes, le broker met en avant une nette amélioration des priorités du groupe. 'Un bon début d'année 2022 ne doit pas masquer les nombreuses incertitudes persistantes autour de Beiersdorf', prévient-il cependant.



Selon UBS, tous les regards vont se tourner vers les réalisations en termes de marge pour 2022, alors que Beiersdorf a fait part de perspectives de marges 'légèrement plus prudentes que ses prévisions fournies en novembre'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

