Beiersdorf : Stifel reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Beiersdorf avec un objectif de cours ajusté de 113 à 114 euros, après une performance du groupe de cosmétiques allemand jugée 'rassurante' par le broker, au terme des six premiers mois de l'année.



Conscient que Beiersdorf 'a été un clair bénéficiaire des réouvertures de catégories comme les crèmes solaires et les déodorants', Stifel reste encouragé par des signes précoces d'amélioration chez Nivea au vu de gains de parts en soins du visage en Europe de l'Ouest.



En tablant sur l'absence de récession profonde en Europe et de nouveaux confinements complets dans les plus grandes villes chinoises, le broker voit des marges de progression des perspectives plus tard cette année, et remonte ses estimations d'EBIT 2022-23 de 2%.



