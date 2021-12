Beiersdorf : Oddo reste neutre après une acquisition

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'neutre' avec un objectif de cours laissé à 90 euros sur Beiersdorf, après l'annonce de l'acquisition par le groupe de cosmétiques allemand de la marque américaine Chantecaille.



'C'est un signal positif sur l'utilisation du cash, six mois après l'arrivée du nouveau CE et Chantecaille est une belle marque haut de gamme avec un positionnement très complémentaire de celui de La Prairie', juge l'analyste.



'Le titre reste pénalisé par un PE en apparence élevé, un manque de visibilité sur le niveau de marge opérationnelle et la déception sur le recul de La Prairie au troisième trimestre', souligne-t-il cependant, tout en pointant les nouvelles mesures de restrictions.



