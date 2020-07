Beiersdorf : Oddo BHF reste à 'alléger', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur Beiersdorf avec un objectif de cours ajusté de 86 à 85 euros, au lendemain d'un avertissement lancé par le groupe de cosmétiques allemand sur ses ventes pour le premier semestre.



Le bureau d'études rappelle que sa direction a indiqué que la période ressortirait a priori à -10,7% en données comparables et affirmé qu'à ce stade, 'les impacts de la pandémie de Covid-19 étaient imprévisibles'.



'Les résultats semestriels qui devraient être publiés le 6 août devraient être fortement dégradés', prévient l'analyste, qui attend une baisse de 26% du BPA dilué courant avec un RO courant à -22,5% du fait de la baisse de 230 points de base de la marge opérationnelle.



