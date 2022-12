Beiersdorf : Barclays relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Beiersdorf avec un objectif de cours relevé de 112 à 122 euros, affirmant prévoir une 'fin d'année solide' pour le groupe allemand de cosmétiques et de produits de soins.



Le broker anticipe 7,1% de croissance organique des ventes dans l'activité grand public au quatrième trimestre, portant ainsi à 10,6% la performance sur l'ensemble de l'année, contre un objectif de 9-10% affiché par la direction.



'La dynamique de Nivea semble rester forte, compensant largement la faiblesse de La Prairie en Chine', explique Barclays, qui prévoit pour 2023 une croissance organique grand public dans le milieu de la plage à un chiffre, et un gain de marge de plus de 50 points de base.



