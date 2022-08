Bayer : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé hier le démarrage d'une étude clinique de phase III visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'asundexian, son nouvel anticoagulant.



Asundexian, un médicament oral à prise quotidienne qui vise la prévention des thromboses, n'a pour l'instant reçu aucune autorisation réglementaire.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 96 E.



' Même si l'examen du critère d'évaluation secondaire est nécessaire, PACIFIC-STROKE est une bonne donnée. L'avenir de l'IAM reste incertain ' indique UBS.



