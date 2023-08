Bayer : Stifel confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Bayer, avec un objectif de cours inchangé de 68 euros.



L'analyste revient sur la conférence téléphonique du directeur général analysant les différentes options stratégique quant à la structure de l'entreprise.



'La tâche consiste à décider si la structure actuelle est la meilleure pour accomplir la mission de tous les segments', indique Stifel.



Si le chef de la division Consumer Health a souligné qu'il était avantageux de faire partie de Bayer, le chef de la division Pharma a évoqué le limitation des allocations de capital, et que Crop Science rencontrait des difficultés en matière de rapidité de mise sur le marché.



'Nous voyons ces commentaires comme des signes qu'une scission de l'entreprise pourrait être à l'ordre du jour', indique Stifel qui estime que cette opération pourrait 'libérer de la valeur pour les actionnaires'.





