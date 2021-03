Bayer : Liberum reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Bayer avec un objectif de cours réduit de 74 à 71 euros, notant des progrès dans la division pharmaceutique, à l'approche d'une journée investisseurs prévue la semaine prochaine.



'La forme excellente en phase III de Bayer se poursuit, avec cinq approbations en quatre ans. Si ceci n'est pas suffisant pour compenser pleinement les vents contraires sur les brevets, ceci constitue un bon démarrage', souligne-t-il.



'Davantage de données en provenance du pipeline au cours des 12 prochains mois, dont un successeur potentiel au Xarelto, devraient accroitre la confiance dans le futur de la division', poursuit le broker.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

