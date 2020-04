Bayer : Liberum reste à 'achat'

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de 90 euros sur Bayer, suite à des résultats du premier trimestre qui ont montré un bon début de l'année, avec des revenus, un EBITDA ajusté et un BPA coeur supérieurs aux consensus.



'La force s'est montrée évidente au sein du groupe, les trois divisions ayant dépassé les attentes. La société a vu le Covid-19 impacter l'activité, mais avec certains effets positifs de stockage au premier trimestre', souligne le broker dans sa note.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer