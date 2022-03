Bayer : Liberum rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Bayer avec un objectif de cours rehaussé de 74 à 82 euros, après de récents résultats qui ont montré de solides performances dans toutes les divisions et des perspectives encourageantes pour 2022.



Le broker pointe notamment des progrès significatifs du pipeline qui ont amélioré les perspectives à moyen terme de la division pharmaceutique, mentionnant ainsi des données sur Nubeqa dans le cancer de la prostate hormono-sensible.



'Nous attendons avec impatience les premières données de phase II pour le nouvel anticoagulant asundexian de Bayer début avril, ce qui pourrait impliquer un relèvement à long terme pour Xarelto', ajoute Liberum.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.