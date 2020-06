Bayer : Liberum estime le règlement à neuf euros l'action

(CercleFinance.com) - Le règlement à l'amiable trouvé par Bayer afin de mettre fin aux nombreuses procédures judiciaires entamées aux Etats-Unis contre les herbicides de sa filiale Monsanto devrait coûter au groupe allemand un maximum de 9,2 milliards d'euros, soit l'équivalent de neuf euros par action, estiment mercredi les analystes de Liberum.



Le bureau d'études britannique indique qu'il s'attendait de son côté à ce que Bayer débourse autour de 12 euros par action pour régler ces litiges, ce qui le conduit à attendre une réaction favorable de la part du marché.



A la Bourse de Francfort, l'action Bayer progressait effectivement de 0,2% jeudi matin, après avoir déjà signé une hausse de 6,5% mardi dans l'anticipation d'un accord.



Liberum estime malgré tout que la résolution des litiges concernant le Roundup ne résoud pas les interrogations entourant le bien-fondé de la structure du conglomérat.



'Il n'y a guère de doutes sur le fait que l'acquisition de Monsanto s'est révélée extrêmement coûteuse et qu'elle a plongé le groupe dans des affres de difficultés', souligne l'analyste.



'Nous pensons que les appels à une scission de l'entreprise vont s'intensifier', en déduit-il.



Liberum affiche une recommandation d'achat sur l'action Bayer, avec un objectif de cours établi à 87 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer