Bayer : JPMorgan a abaissé son conseil

(CercleFinance.com) - JPMorgan a abaissé son conseil sur la valeur de 'surpondérer' à 'neutre' en raison d'un nombre de catalyseurs jugé relativement limité.



Dans une note sectorielle, le broker précise avoir ramené son objectif de cours de 77 à 60 euros, estimant peu probable que les projets de nouveaux médicaments du groupe allemand entraînent une révision à la hausse des prévisions du consensus.



S'il s'attend à ce que le lancement de l'élinzanétant dans le traitement des symptômes vasomoteurs durant la ménopause soit réussi, JPMorgan considère que le produit est peu différencié de ceux de ses concurrents.



Soulignant que le titre accuse actuellement une décote de l'ordre de 20% par rapport à sa valorisation par la somme des parties de 76 euros, le courtier ne voit pas cet écart se réduire en 2023.



