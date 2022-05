(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Bayer, Credit Suisse remonte son objectif de cours de 56 à 62 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées d'environ 5% sur la période 2022-26 pour le groupe allemand de santé et d'agrochimie.



'La croissance de l'agrochimie s'est montrée particulièrement vigoureuse, mais nous estimons que la tarification élevée du glyphosate a tiré la majorité de la croissance des ventes et la totalité des gains de marges', estime le broker.



'Dans un contexte de prix élevés des cultures, d'utilisation intensive de chimie agricole et de gains de parts pour des franchises clés, nous pourrions attendre un relèvement des objectifs de la direction pour cette année', poursuit toutefois Credit Suisse.



