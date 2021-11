Bayer : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note 'neutre' sur le titre Bayer, avec un objectif de cours relevé de 55 à 57 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la performance supérieure aux attentes de la société au 3e trimestre, avec une hausse des ventes de 14%, portée par le dynamisme du segment 'Crop' (soit récolte, semences et protection de l'environnement).



L'analyste indique en revanche que les objectifs de marge ne sont pas rehaussés, ce qui témoigne de tensions inflationnistes, notamment sur le fret et les coûts logistiques. 'Bayer est confiant dans sa capacité à répercuter les coûts sur les clients', rapporte Credit Suisse.



Selon Credit Suisse, la hausse de 2 euros de l'objectif de cours est justifiée par un BPA à long terme plus élevé (+1 euro sur l'objectif de cours), par la durée de vie plus longue du brevet européen du Xarelot (+2 euros sur l'objectif de cours) et par la performance du sugment Crop (+1 euro), des éléments qui sont contrebalancés par la hausse de la dette nette à fin 2022 (-2 euros).



