Bayer : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mardi son objectif de cours sur Bayer de 82 à 86 euros, se projetant dans l'hypothèse d'un éventuel règlement à l'amiable autour de l'herbicide Roundup.



'Lorsque la perspective d'un accord sur glyphosate se profilera, les investisseurs détenant des actions Bayer seront confrontés à deux possibilités', explique le broker allemand, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre du



'Ils pourront profiter de la vague d'euphorie qui suivra le règlement et prendre rapidement leurs profits ou limiter leurs pertes en cédant leurs titres', indique-t-il dans une note de recherche.



Mais Berenberg évoque également une seconde piste, mieux adaptée aux investisseurs de long terme, qui consisterait à patienter afin de permettre au groupe de Leverkusen de renouer avec sa longue tradition de création de valeur.



