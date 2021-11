Bayer : AlphaValue relève sa recommandation à l'achat

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur Bayer pour la porter à 'achat' contre 'accumuler', une opinion qu'il assortit d'un objectif de cours inchangé de 62,8 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien explique se montrer 'plus optimiste' concernant les performances des activités de protection des cultures et de la branche biopharmaceutique.



La division d'agriculture devrait bénéficier, jusqu'au début 2022, des hausses de prix mises en oeuvre afin d'absorber l'impact de l'envolée des coûts des matières premières, explique AlphaValue dans son étude.



Concernant la filiale pharmaceutique, le cabinet parisien dit anticiper un reflux des coûts de lancement des nouveaux produits ainsi qu'une contribution croissante de la part des nouveaux médicaments du groupe.



