BAT : Jefferies réitère son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre British American Tobacco (BAT) avec un objectif de cours inchangé de 3900 pence.



' Lors de la clôture anticipée du premier semestre 2022, BAT n'a pas modifié ses prévisions opérationnelles sous-jacentes pour l'exercice 2022 par rapport au mois de mars, avec des ventes hors taux de change de 2 % à 4 % (contre 1,5 %) ' indique l'analyste.



' Par ailleurs, par rapport aux objectifs de fin d'année, la société prévoit désormais un bénéfice par action en hausse de 5,0 % (contre 2,2 % auparavant), des volumes de l'industrie mondiale du tabac de -3,0 % (contre -2,5 % auparavant) et des perspectives de volume de l'industrie américaine toujours incertaines ' rajoute Jefferies.



