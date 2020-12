BASF : UBS a relevé son conseil sur la valeur

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - UBS a relevé son conseil sur la valeur passant de 'neutre' à 'acheter'. Le bureau d'analyses a également augmenté son objectif de cours de 56 euros à 70 euros, tout en prévoyant un ' scénario de hausse' à 80 euros.



Tout comme 2016 a marqué un 'point d'inflexion presque parfait' pour les bénéfices de BASF, 2021 pourrait apporter trois retours en force sous la forme d'une reprise du PIB, d'une augmentation des prix du pétrole et d'une offre limitée dans l'industrie pétrochimique, a déclaré le bureau d'analyses.



UBS - qui a souligné que les marges et l'agriculture pourraient également surprendre positivement - a ajouté que les chances d'une réduction des dividendes diminuent modérément dans l'environnement actuel.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.