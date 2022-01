BASF : Stifel reste à achat, rehausse sa cible

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur BASF avec un objectif de cours rehaussé de 81 à 83 euros, tablant sur un EBIT ajusté de 1,4 milliard d'euros au quatrième trimestre 2021, ce qui porterait le total annuel à la borne haute de la fourchette cible de 7,5-8 milliards.



'L'EBIT ajusté de 2022 pourrait ne décliner que de moins de 10% à 7,1 milliards d'euros, mais nous nous attendons à des objectifs plus prudents de 6,5-7 milliards', estime aussi le broker dans sa note sur le groupe de chimie allemand.



Stifel ajoute que le BPA ajusté devrait être soutenu par Wintershall DEA, en particulier en 2022. 'Nous attendons un dividende de Wintershall proche de 0,5 milliard d'euros pour 2021 et de 0,75 milliard pour 2022', pronostique-t-il.



