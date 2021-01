BASF : Stifel reste à 'achat' et relève sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa note d'achat sur le titre BASF et relève son objectif de cours à 81 euros, contre 64 euros précédemment.



'La reprise des bénéfices est beaucoup plus rapide que prévu', indique l'analyste.



Les prévisions du bureau d'analyses concernant l'EBIT de BASF au 4e trimestre 2020 et en 2021 se situent respectivement 25% et 21% au-dessus du consensus, indique-t-il.



'Les résultats sont tirés par la reprise cyclique de l'activité en amont, mais aussi par la forte dynamique attendue du segment Agro', analyse Stifel.





