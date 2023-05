BASF : Stifel maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel garde son opinion Conserver et son objectif de cours à 50E sur le titre BASF.



' Après un démarrage plus fort que prévu en 2023, nous relevons nos estimations de bénéfices, mais conservons notre objectif de cours de 50 euros ', présente l'analyste.



En l'absence de signes de reprise de la demande, Stifel prévoit que les marges en amont resteront déprimées. ' La principale déviation de nos estimations est basée sur les estimations élevées des bénéfices de l'Agro ', poursuit l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.