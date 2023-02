BASF : Objectif de cours rehaussé chez UBS

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - UBS réitère sa recommandation 'vente' sur BASF malgré un objectif de cours rehaussé de 40 à 43 euros, une nouvelle cible qui implique toujours un potentiel de baisse de 11% pour le titre du géant allemand de la chimie.



Revenant sur la publication de ses résultats annuels, le broker reconnait des objectifs 2023 globalement conformes au consensus et considère que la restructuration des actifs européens annoncée à cette occasion 'semble raisonnable'.



UBS pointe néanmoins un cycle d'investissements sur cinq ans supérieur d'environ 20% au consensus, ce qui selon lui 'signifie que la trajectoire du ROCE est plus incertaine'. 'Des ventes d'actifs seront nécessaires pour le dividende en 2023', prévient-il en outre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.