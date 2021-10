BASF : Credit Suisse reste à surperformance

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 80 euros sur BASF, tout en rehaussant ses prévisions d'EBIT de 7% en moyenne sur la période 2021-23, au lendemain de la publication trimestrielle du chimiste allemand.



'Etant donnés que les spreads demeurent robustes et que la demande ne donne que des signes limités de faiblesse hors automobile, le risque sur les bénéfices de BASF en 2021 demeure orienté à la hausse même après les objectifs relevés', estime le broker.



