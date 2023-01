BASF : Credit Suisse dégrade à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé vendredi avoir dégradé son opinion sur BASF, qu'il ramène de 'surperformance' à 'sous-performance' avec un nouvel objectif de cours établi à 46 euros.



Dans une étude consacrée au secteur de la chimie, l'intermédiaire estime que le groupe allemand est confronté à un trop grand nombre d'éléments défavorables à l'heure actuelle.



D'après l'analyste, la rentabilité du secteur, en tout cas dans l'amont, a atteint un point haut en début d'année dernière et les tensions inflationnistes, l'affaiblissement de la demande et le déstockage sont désormais appelés à pénaliser ses performances.



Dans ce contexte, Credit Suisse dit désormais préférer le titre Covestro, sur lequel il relève son opinion à 'surperformance'.



Selon l'analyste, la dynamique de résultats de BASF devrait rester négative (son estimation de résultat opérationnel pour 2023 est inférieure de 12% au consensus), ce qui signifie que le processus de revalorisation opéré par le titre ces 12 derniers mois devrait s'interrompre.



