BASF : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse augmente ses prévisions de l'EBIT de BASF de 6% en moyenne pour les années 22-24 suite à la publication des résultats du 2e trimestre.



L'analyste abaisse son objectif de cours à 67 E/action (60+% de hausse potentielle) mais confirme son conseil à surperformance sur le titre.



' BASF compensant les coûts de l'énergie et des matières premières par des prix de vente plus élevés. Notre prévision d'EBIT pour l'exercice 22 (7,9 milliards d'euros) est supérieure de 10% à la prévision supérieure de l'entreprise et de 13% au consensus pré-résultats ' indique Credit Suisse.



' Notre examen récent de la situation du gaz et de l'énergie en Europe suggère un effet négatif sur l'EBITDA de l'ordre de 11 % si les ventes d'ammoniac et de méthanol étaient réduites en raison des conséquences du rationnement du gaz sur les matières premières et de 6 % si l'on passait à l'électricité sur le réseau (au lieu du gaz) avec une allocation de 75 % ' rajoute le bureau d'analyses.



