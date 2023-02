BASF : Credit Suisse abaisse sa cible

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Credit Suisse confirme son opinion 'sous-performance' sur BASF tout en abaissant son objectif de cours de 46 à 44 euros, en raison d'hypothèses plus élevées pour les dépenses d'investissements et plus basses pour la croissance à moyen terme.



'Un déclin des marchés finaux européens, une base de coûts structurellement plus élevée et des ajouts de capacités chez les concurrents dans des zones géographiques préférentielles érodent la position de leader de BASF sur les marchés chimiques mondiaux', juge-t-il.



Le broker souligne aussi que sa stratégie de redéploiement géographique dans un contexte général difficile (demande faible, hausse des taux, géopolitique) signifie, selon lui, que son dividende ne devrait pas être couvert par son free cash-flow avant 2026.



