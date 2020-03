BASF : Bank of America confirme son opinion

(CercleFinance.com) - Bank of America estime que le bénéfice 2020 de BASF devrait être stable en raison du coronavirus. Le consensus s'attend à une croissance de 15%.



Banque of America confirme sa recommandation de ' Sous-performance '.



' Les investissements à moyen terme ont été relevés en raison du repositionnement de BASF dans de nouveaux produits sur des zones géographiques. Ceci est la bonne stratégie mais a un coût ' indique le bureau d'analyses.



' La capacité excessive des concurrents nous rend prudents sur la prévision d'une amélioration significative de la marge en 2021 '.



Pour l'année 2020, BASF anticipe un profit opérationnel hors exceptionnel entre 4,2 et 4,8 milliards d'euros ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 60 et 63 milliards, sur la base d'une croissance de l'économie mondiale estimée à 2%.



