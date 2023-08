BASF : Baader relève son conseil d'alléger à accumuler

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Baader Helvea a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur le titre BASF d''alléger' à 'accumuler', anticipant une amélioration de la dynamique du chimiste allemand après son creux du deuxième trimestre.



D'après la banque suisse, le titre présente un potentiel de revalorisation pour les investisseurs de long terme en raison du caractère défensif de son portefeuille d'activités.



Dès lors, Baader dit s'attendre à ce que le flux de trésorerie disponible (FCF) du groupe s'améliore en 2023, ce qui devrait écarter les inquiétudes portant sur une éventuelle réduction du dividende.



Au-delà de 2023, l'établissement helvétique reconnaît qu'un point d'interrogation demeure concernant la pérennité d'un même dividende au vu de la volonté manifestée par le groupe d'accroître ses investissements.



Son objectif de cours demeure de 53 euros.



