Barry Callebaut : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et réitère son objectif de cours de 2600 francs suisses impliquant un potentiel de progression de 26% pour le titre du chocolatier helvétique.



' Le groupe est sur la voie d'une croissance solide de l'EBIT d'environ 10% en glissement annuel pour l'exercice 2022E - le prochain catalyseur est rassurant ' indique UBS.



Barry Callebaut se dit confiant dans ses objectifs à 2022-23, à savoir en moyenne, une croissance des volumes de 5 à 7% et une croissance de l'EBIT supérieure aux volumes en monnaies locales, sauf événement imprévisible majeur.





