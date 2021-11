Barry Callebaut : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Barry Callebaut avec un objectif de cours rehaussé de 2425 à 2550 francs suisses, percevant 'davantage de croissance à venir' pour le chocolatier helvétique.



'Nous attendons une année de croissance exceptionnelle sur la base de marchés du chocolat progressant solidement, de contrats de sous-traitance supplémentaires et d'une croissance rapide en G&S (Gourmet et Spécialités)', estime-t-il.



'La croissance en G&S pourrait même surprendre positivement', poursuit le broker, ajoutant que son analyse ESG (environnement, social et gouvernance) 'donne des résultats positifs et devrait aider à atténuer certaines inquiétudes des actionnaires'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

