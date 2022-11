Barry Callebaut Stifel dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Barry Callebaut de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 2400 à 2100 francs suisses, dans le sillage d'un abaissement de ses estimations de BPA pour le chocolatier helvétique.



Le broker abaisse ainsi ses BPA estimés pour les exercices 2022-23 et 2023-24 de respectivement 5,7% et 1,8%, principalement en raison d'hypothèses de croissance plus basses et de l'impact des variations de changes.



'Notre dégradation se fonde sur un manque de catalyseurs et sur des préoccupations concernant l'externalisation, des changements à la direction et son exposition à la Russie', explique-t-il plus largement.



