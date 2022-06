Barry Callebaut : Berenberg réinitie un suivi à achat

(CercleFinance.com) - Berenberg réinitie une couverture de Barry Callebaut avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 2.600 francs suisses, jugeant que le chocolatier offre une croissance forte tirée par les volumes et un profil de résultats résilient face à l'inflation actuelle.



'Les actions ont peiné à gagner en dynamisme au cours des toutes dernières années, mais nous pensons que les perspectives de résultats et de croissance fiables fournissent une fondation solide pour une revalorisation significative', juge le broker.



