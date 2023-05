Barclays : RBC relève son opinion à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - RBC a relevé vendredi son opinion sur le titre Barclays à 'surperformance' contre 'performance en ligne avec le secteur' jusqu'ici, avec un objectif de cours rehaussé de 215 à 230 pence, soit un potentiel d'appréciation de quelque 50%.



Dans une note de recherche, Royal Bank of Canada met en avant l'avantage 'structurel' dont bénéficie selon lui l'établissement britannique.



'Nous nous attendons à ce que sa récente surperformance vis-à-vis de ses comparables que ce soit dans le trading ou la banque d'investissement se poursuive, Barclays étant notamment appelé à capitaliser sur le récent effondrement de Credit Suisse', explique le broker dans l'étude.



'Le groupe devrait par ailleurs dévoiler cette année davantage d'informations concernant ses activités de gestion de fortune et de banque privée, dont les performances sont probablement sous-évaluées par le marché', ajoute-t-il.



