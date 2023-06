Barclays : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Barclays avec un objectif de cours relevé de 300 à 320 pence, tablant sur des rachats d'actions pour 1,5 milliard de livres sterling cette année, puis 2,2 milliards de livres par an en 2024 et en 2025.



En effet, alors que la direction lui semble obligée de vouloir remédier à la faiblesse du cours de l'action, le broker pense que 'la meilleure façon d'y parvenir est de procéder à des rachats d'actions à grande échelle exécutés en dessous de la valeur comptable'.



'D'après nos estimations, les investisseurs peuvent continuer à s'attendre à des améliorations du revenu net d'intérêts tirées par la contribution structurelle des couvertures au Royaume-Uni', ajoute Jefferies dans sa note sur la banque britannique.



