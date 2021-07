Barclays : Credit Suisse reste à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Barclays avec un objectif de cours ajusté marginalement de 217 à 218 pence, dans l'attente de la publication par la banque britannique de ses résultats semestriels, le 28 juillet.



'Nous nous attendons à ce que les résultats se caractérisent par une qualité des actifs en amélioration, six mois de redressement économique se reflétant dans les besoins en provisionnement', indique le broker.



Credit Suisse remonte ainsi de 4% son estimation de profit attribuable pour 2021, sur la base de reprises de provisions au deuxième trimestre plus élevées que ce qu'il anticipait précédemment, et modifie de façon non significative ses projections pour 2023.



